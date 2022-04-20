Erdoğan: Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sporda tesisleşme devrimi tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 21:53
Yazdır
Erdoğan: Tüm imkanlarımızla sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu. Sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin yüz akı siz sporcularla yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu belirtmek istiyorum sizler yarışmalarda elde ettiğiniz başarılarla sadece bireysel kariyerinizi zirveye taşımakla kalmadınız aynı zamanda ülkemize eşsiz hizmetler yaptınız, insanımıza çok büyük sevinçler yaşattınız. Milletimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiğiniz, istiklal marşımızı tüm dünyaya dinlettiğiniz, al bayrağımızı gururla dalgalandırdığınız için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Bilhassa fiziki engellere ve toplumsal önyargılara rağmen göz kamaştırıcı başarılara imza atan kadın ve paralimpik sporcularımızı yürekten kutluyorum. Rabbim başarılarınızı daim etsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Her alanda dünyada üst sıralara tırmanan Türkiye'nin sporda da kötü talihini yendiğini fetret dönemini geride bıraktığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türk sporcuları centilmenlikleri ve başarılarıyla büyük takdir topluyor"

Sadece geleneksel spor dallarına değil çok geniş bir yelpazede ülkemizin başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sporcularımız katıldıkları müsabakalardan elleri boş dönmüyor. Türk sporcuları centilmenlikleri ve başarılarıyla büyük takdir topluyor. Bugün sporcularımız muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem çekinilen çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaşmışlardır" dedi.

Son bir yılda gerçekleşen uluslararası spor müsabakalarının neticelerine bakmanın bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokyo 2220 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Her iki spor etkinliğine tarihin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik" diye konuştu.

Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği organizasyonda Türk sporcuların toplam 28 madalya kazanarak Türkiye'nin iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin orman yangınları ev sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk" dedi.

Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Macaristan'da düzenlenen güreş şampiyonasında sporcuların adlarını altın harflerle tarihe yazdırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sporunu başarıdan başarıya taşıyan tüm kardeşlerimize, sağlık ekibinden çalıştırıcısına, federasyondan spor kulüplerine kadar herkese şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir sene önce çok erken bir yaşta ebediyete uğurladığımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Türk karatesinin efsanevi isimlerinden Esat Delihasan kardeşimi ve vefat yıldönümünde tekrar şükranla anıyor Mevla'dan kendisine rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediyespor'un bir karateci olarak sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle ayrıca muhabbetim tabii çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak da bu yola devam etti" diye konuştu.

"Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir"

Türkiye'nin sporda başarılarının tesadüf olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Elbette diğer başarılarımız gibi spordaki başarılarımız da tesadüfi değildir. Elde ettiğimiz her bir başarımızın kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıda sizlerin ve hocalarınızın emekleri yanında devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısı bulunuyor. Sporda tesisleşme devrimi tüm branşları kapsayan altyapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece birkaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri ve diğer tesisler bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valililerimiz, kulüplerimiz el ele vererek bu doğrultuda adeta bir seferberlik ruhuyla çalışıyorlar. İftarımızı yaptığımız bu güzel tesis de gençlerimiz, ata sporlarımızı yaşatıyor, geleceğe daha bilinçli, daha teknik, daha profesyonelce hazırlanma imkanına kavuşuyor."

"2024 Paris Olimpiyatlarında da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engeli ortadan kaldırdıkça, ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye sporda çok daha aydınlık, başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor. Sizler de gerek kazandığınız madalyalarla, gerek başarılarınızla, gerekse örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde önümüzdeki yıllarda madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Sizlerden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Zirveye giden zorlu süreçte bugüne kadar olduğu gibi tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada Gençlik Spor Bakanım başta olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadarki başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatlarında da daha büyük başarılara yine birlikte imza atacağız.

Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Kurum'dan İzmirli depremzedelere müjde
Bakan Kurum'dan İzmirli depremzedelere müjde
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat hakkındaki soruşturma sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur

Bu Habere Tepkiniz

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

BRITA ile su, %50'ye kadar daha hesaplı!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_nisan
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

Görevine iade edilenler maaşlarının yasal faizlerini almaya başladı

KHK ile ihraç olduktan sonra görevlerine dönenler, maaşlarının yanı sıra yasal faizlerini almaya başladı.
AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

AYM kararı yayımlandı: Mesai takibi parmak izi kontrolü yoluyla yapılamaz

Anayasa Mahkemesi, kişinin rızası olmadığı veya açık bir kanuni düzenleme bulunmadığı sürece memurların mesai takiplerinin parmak izi kontrolü yoluyla yapılamayacağına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 21 Nisanda 10 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 21 Nisan 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı. Hayli yoğun olan gündemde 10 dosya esastan 19 dosya ise ilk incelemeye tabi tutulacak.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme

Baba 11.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yeşile dönen yumurta sarısına dikkat!

Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...