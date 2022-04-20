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Okula satırlı saldırı: Öğrencilerin gözü önünde camları kırdı

Adıyaman'da bulunan bir ilkokula satırla saldıran şahıs, minik öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Nisan 2022 23:54
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Okula satırlı saldırı: Öğrencilerin gözü önünde camları kırdı

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Birsen Esensoy İlkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı satır ile minik öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı. Elindeki satır ile onca minik öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı. Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen şahıs, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik görevlisinin bulunmadığı belirtilen okulda çocukların yaşadığı korku ve panik ise yüzlerine yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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