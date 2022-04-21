Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 5476

Ekli "Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU İHALE KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/11/2009 tarihli ve 2009/15611 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Grup başkanlan, atandıkları grup başkanlıklarının görev tanımında yer alan hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yürütür, varsa kendilerine bağlı personel arasmda uyum, iş birliği ve iş bölümünü temin eder ve daire başkanınca verilen diğer görevleri yapar."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 32/A maddesi eklenmiştir.

"Kadro unvanlarına atanma şartlan

MADDE 32/A- (1) Kurum kadrolanna unvanlar itibanyla atama; açıktan, yeniden, naklen veya Kurum içi yükselme suretiyle yapılır.

(2) Kurum kadrolarına atanacaklann, Devlet memuru olabilmek için gerekli genel şartların yanı sıra;

a) İlk defa kamu hizmetine Kurumda başlayacak olanların, giriş sınavı sonucuna göre ilgili kadrolara atanabilmek için gerekli başanyı sağlamış olması,

b) Kamu hizmetine yeniden Kurumda başlayacaklar ile naklen atanacaklann; atanılacak kadronun unvan ve ek göstergesi itibanyla gerekli hizmet süresi şartını taşıması, gerekir.

(3) Meslek personeli hakkında, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak Kurul karanyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) Kurum içi yükselme suretiyle yapılacak atamalann; 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılması esastır.

(5) Kurum kadrolarına atanacak personelde, unvanlar itibanyla aynca aşağıdaki şartlar aranır:

a) Başkan yardımcısı olarak atanabilmek için; Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olmak veya aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmak.

b) Baş hukuk danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve meslekleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlannda on iki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

c) Daire başkanı kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

ç) Kurum müşaviri kadrolarına atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az on iki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

d) Başkanlık müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve memuriyete esas kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

e) Grup başkam olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az beş yıl Kurumda fiilen meslek personeli olarak çalışmak kaydıyla on yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak. (En fazla iki kadro için Kurumda çalışma şartı aranmayabilir).

f) Hukuk danışmanı olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunmak ve kamuda en az altı yıl hizmeti bulunmak.

g) Basın ve halkla ilişkiler danışmam olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya iletişim fakültesi mezunu olmak.

ğ) Yönetim hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak şartıyla Kurumda en az üç yıl birim müdürü, araştırmacı, mühendis, mimar, istatistikçi, çözümleyici, programcı veya mütercim-tercüman kadrosunda çalışmış olmak.

h) Birim müdürü olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve kamuda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

ı) Özel büro müdürü olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az dört yıllık kamu hizmeti bulunmak.

i) Avukat olarak atanabilmek için, avukatlık ruhsatına sahip olmak.

j) Araştırmacı olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve kamuda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

k) Mühendis ve mimar olarak atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak.

1) İstatistikçi olarak atanabilmek için; dört yıllık eğitim veren istatistik bölümünden mezun olmak.

m) Çözümleyici olarak atanabilmek için; üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak, bilgisayar programlama ve sistem çözümlemede deneyimli olmak.

n) Programcı olarak atanabilmek için; üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak, bilgisayar programlamada deneyimli olmak.

o) Mütercim-tercüman olarak atanabilmek için; dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak, Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak.

ö) Tabip olarak atanabilmek için; tıp fakültesi mezunu olmak ve en az üç yıllık kamu hizmeti bulunmak.

p) Özel büro müdür yardımcısı olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak.

r) Birim şefi olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan ya da dengi okullardan mezun olmak ve en az üç yılı Kurumda olmak üzere altı yıl ve üzeri kamu hizmetinde bulunmak.

s) Hemşire olarak atanabilmek için; en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okulların hemşirelik bölümünden mezunu olmak.

ş) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak ve bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak.

t) Büro görevlisi veya ayniyat memuru olarak atanabilmek için; en az iki yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak.

u) Teknisyen olarak atanabilmek için; teknik eğitim veren liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ü) Dava takip memuru, arşiv memuru ve iletişim görevlisi olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

v) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu ve B sınıfı ve üzeri sürücü belgesine sahip olmak.

y) Santral memuru olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak.

z) Dağıtıcı olarak atanabilmek için; en az ilköğretim okulu mezunu olmak."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve" ibaresi ile "görevde yükselmeleri ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki CETVEL'in "Grup Başkanı" satırındaki "15" ibaresi "30" şeklinde, "Kamu İhale Uzmanı" satırındaki "240" ibaresi "225" şeklinde, "Avukat" satırındaki "10" ibaresi "15" şeklinde ve "Programcı" satırındaki "10" ibaresi "5" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurulu Başkanı yürütür.