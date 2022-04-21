Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/12/2010 tarihli ve 27792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "bu Yönetmelikte" ibaresi "4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 1/3/2011 tarihli ve 27861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.