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Tek zamanlı tarife ile faturanızı düşürebilirsiniz

Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, 'tek zamanlı tarife' ile 'çok zamanlı tarife' seçeneklerinden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 21 Nisan 2022 07:10
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Tek zamanlı tarife ile faturanızı düşürebilirsiniz

Vatandaşlar elektrik faturalarının hesaplanmasında 'tek zamanlı tarife' veya 'çok zamanlı tarife' uygulamalarından birini tercih edebiliyor. Tüketim, tek zamanlı tarifede günün her saatinde aynı birim fiyat üzerinden hesaplanırken çok zamanlı tarifede 06.00-17.00 (gündüz), 17.00-22.00 (puant) ve 22.00-06.00 (gece) saat aralıklarında üç ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.

HANGİ TARİFE DAHA AVANTAJLI?

Şu anda vergilendirmeler hariç olmak üzere, tek zamanlı tarifede ilk kademe 112,43 kuruştan, ikinci kademe 167,85 kuruştan fiyatlandırılıyor. Çok zamanlı tarifede ise gündüz 170,02 kuruştan, puant tüketim 248,96 kuruştan, gece de 106,89 kuruştan hesaplanıyor. Vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını ararken, bu tarifelerden hangisinin avantajlı olduğu tartışılıyor.

Vatandaşlara tek zamanlı tarife kullanmasını öneren Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şube Müdürü Ali Fuat Aydın "Çok zamanlı tarife, belli bir saat dilimi üzerinden fiyatlandırmaya imkan tanıyan bir tarife. Yoğun elektrik tüketilen saatler, 17.00-22.00 arası. Çok zamanlı tarifenin, bu aralığı pahalı, diğer dilimleri ucuz tutup cazibe oluşturarak, vatandaşı saat 22.00'den sonra tüketime yöneltme amacı vardı ama şu an o amacından sapmış görünüyor. Yeni tarifelerle artık çok zamanlı tarife aboneleri, düşük kademeden faydalanamıyor. Gece tüketim de artık yüksek kademeden fiyatlandırılıyor" dedi.

'TEK ZAMANLI' ÖNERİSİ

Tek zamanlı tarife ile çok zamanlı tarife arasında ciddi fiyat farkları oluştuğuna da dikkat çeken Aydın "Örneğin; tek zamanlı tarifede, evinde 240 kilovatsaat enerji tüketen bir kişi, vergiler dahil 301 lira 67 kuruş ödüyor. Çok zamanlı tarifede ise hesaplamayı çeşitli senaryolarla yapmak mümkün. Gündüz 40, puant dilimde 40, gece 160 kilovatsaat olmak üzere toplam 240 kilovatsaat enerji harcayan kişi, 379 lira 67 kuruş ödüyor. Çok zamanlı tarifenin üç diliminde de 80 kilovatsaat olmak üzere yine toplam 240 kilovatsaat enerji harcayan kişi ise 472 lira 74 kuruş ödüyor. Bu sebeple vatandaşlar tek zamanlı tarife kullanmalı" diye konuştu.

MESKENLER İÇİN AVANTAJI KALMADI

APLUS Enerji'nin ortaklarından Volkan Yiğit de çok zamanlı tarifede kademelendirme olduğunu belirterek "Tek zamanlı tarifenin ilk kademesindeki ucuz elektrik imkanı, çok zamanlı tarifedeki gece fiyatlarına yakın fakat diğer zamanlarda ise çok daha altında. Bu yüzden kademeli elektrik tarifelerinin hayatımıza girdiği 1 Ocak 2022 tarihiyle, artık meskenler için çok zamanlı tarifenin herhangi bir avantajı kalmadığını, aksine çok daha yüksek faturalara sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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