Endüstri bölgeleri cazip olacak

Hükümet endüstri bölgelerindeki yatırımları cazip hale getirmek için yeni teşvik mekanizmalarını devreye sokuyor. AK Parti ekonomi kurmayları ile ilgili bakanlıkların üzerinde çalıştığı taslak ile büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için uygun bir yatırım ortamı sağlayan endüstri bölgelerinin daha fonksiyonel hale getirilmesi, ileriki süreçte endüstri bölgelerinin ülke ekonomisi için daha fazla katma değer sağlayan bir yapıya dönüşmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda endüstri bölgelerindeki yatırımcılara ve yönetici şirkete yatırımların belli bir sürede tamamlanması şartıyla mülkiyet devri yapılabilecek. Böylece hem endüstri bölgesinin daha cazip hale gelmesi hem de yatırımların daha hızlı hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimleri aracılığıyla karşılayabilmesi, daha uygun fiyatla, daha sağlıklı ve sürekli enerji temin edebilmesi için de kanuni altyapı oluşturulacak.

FİNANSMAN KOLAYLIĞI

Ayrıca mevcut endüstri bölgelerinin genişlemesi ve ilave alan talepleri, kamulaştırma, ÇED süreci, altyapı gibi konularda bürokrasinin azaltılması ve uygulanabilirliğin artırılmasına yönelik adım atılacak. Böylece endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının genişlemesine imkan verilecek.

Başlangıçta belirlenen alanla sınırlı kalınmayacak. Yatırımcılar isterlerse yan arazileri ve alanları bünyelerine katabilecekler. Endüstri bölgelerinde yatırım yapanların finansmana erişiminde kolaylık sağlanacak. Tahsis edilen arsaların kamu mülkiyetinde olması durumunda, bu arazi için süresiz irtifak hakkı verilebilecek. Bu tür tahsislerin krediler için teminat olarak gösterilmesi kolaylığı sağlanacak.

Yücel KAYAOĞLU