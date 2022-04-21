Süt ve krema için yeni karar!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile süt ve krema, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu ürünler listesine eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında söz sahibi olduğu ürünler arasına süt ve krema da eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre süt ve konsantre edilmiş veya ilave şeker taşıyan veya tatlandırıcı maddeler içeren kremaların ihracatında dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle bir önceki tebliğde yer alan 'ihracat' ifadesi de 'kati ihracat' olarak değiştirildi.

Yeni ekleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatında dönemsel düzenleme yapmaya yetkili olduğu ürünler şöyle sıralandı:

Patates

Domates

Kuru soğan

Kuru sarmısak

Hıyarlar, kornişonlar

Patlıcan

Fasulye

Sivri biber

Zeytinler

Adi fasulye

Kırmızı mercimek

Portakal

Mandarin

Limon

Karpuzlar

Elma

Zeytinyağı

Tavuk eti

Yumurta

Tereyağı

Süt ve krema