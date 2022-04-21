4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
Ankara Hacı Bayram Veli, Pamukkale, Koç ve Atatürk Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi 51 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
AHBVÜ ilanı detayları için tıklayınız
Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
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Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız