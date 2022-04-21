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Temizlik görevlileri fark etti, dinamit görünümlü saat panik yaşattı

Tokat'ta temizlik görevlileri tarafından fark edilen 'dinamit' görünümlü saat polis ekiplerini alarma geçirdi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 08:00
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Temizlik görevlileri fark etti, dinamit görünümlü saat panik yaşattı

Behzat Bulvarında gece saatlerinde çöp toplayan Tokat Belediyesi temizlik görevlileri hafriyat çuvallarının arasında üzerinde kablolar ve dinamite benzer düzeneği fark etti.

Temizlik işçilerinin polise haber vermesi üzerine ekipler alarma geçti. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları çevreden uzaklaştırırken, yol trafiğe kapatıldı.

  • Bomba imha uzmanı ekip özel kıyafetini giyerek müdahalede bulundu. Bir süre inceleme yapan bomba imha uzmanı düzeneğin alışveriş sitelerinde satılan "dinamit" görünümlü saat olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol araç ve yaya trafiğine açıldı. Bir iş yerinde yapılan tadilat çalışmaları sırasında "dinamit" görünümlü saatin yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenildi.

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