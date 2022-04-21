7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı

Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
SGK pandemiyi listeden çıkardı
SGK pandemiyi listeden çıkardı
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Ana sayfaHaberler Eğitim

7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı

Üniversitelerde kadın yönetici oranı yüzde 4'te kaldı. 8 üniversitede kadın profesör hiç yok! Türkiye'deki 81 bin kadın akademisyenden sadece 394'ü üniversitelerde yönetimde koltuk sahibi olabildi. Koç Üniversitesi, rektör vekili dahil 7 fakülteden 5'ine kadın dekan atadı. Kadın profesörler, "Atatürk Türkiye'sinde kadınların neler başarabileceğinin örneğiyiz" dedi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 21 Nisan 2022 09:22
Yazdır
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı

Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe'yi bitiren bakkal, pastaneci, fırıncı çocuklarıydılar. Amerika'da Almanya'da burslu doktora yaptılar. Harvard'dan Princeton'a burslu okuyup profesör oldular. Kürsülerini bırakıp, bilimin gelişmesi için Türkiye'ye döndüler. Uluslararası ödüllü 7 başarılı bilim insanı, Koç Üniversitesinde, 7 yönetici koltuğuna oturdu. Profesörler Zeynep Gürhan Canlı, Şuhnaz Yılmaz, Bertil Emrah Oder, Aylin Küntay, Ayişe Karadağ, Funda Acar Yağcı ve Yasemin Gürsoy Özdemir, SÖZCÜ'ye konuştu:

Bakkaldan Harvard'a

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir: Bakkal Hüseyin ve ev kadını Azize Gürsoy'un zorluklarla okuttuğu 5 çocuğundan biri. Lisede, TÜBİTAK Kimya Ödülü, üniversite sınavında ilk 100'e girip, Hacettepe Tıp'ı kazandı. Nörobilim yüksek lisans, doktora yapıp, Harvard'da Fulbright bursuyla okudu. Özdemir, "Orta gelirli ve kalabalık bir aileyiz. Harvard'ı burslu kazandım. Atatürk Türkiye'sinde bir kadının neler başarabileceğinin örnekleriyiz ve her şeyi Atatürk'e borçluyuz. Şimdi, bir Nörolog ve Nörobilimci olarak beyinin işleyişini anlamak en önemli hedefim. Beyin damarlarının inme, bunama, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarda etkilenmesini ortaya koyup, bu süreçleri geri çevirecek ve sağlıklı bir beyin ile yaşlanmayı sağlayacak tedaviler bulmak en büyük hayalim."

Yaraları bilim saracak

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ: Hacettepe Tıp'ı bitirdi. Diyabet ve yatağa bağlı hastaların yaralarını iyileştirmek için ABD'deki Cleveland Clinic'te Yara Ostomi Kontinans Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programını burslu okudu. Türkiye'ye dönüp, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifika Eğitim Programı başlattı. Onun öncülüğünde Türkiye'de 50'den fazla stomaterapi ünitesi açıldı. Uluslararası en iyi araştırma ödülü ve Dünya Yara Olimpiyatlarında Gümüş Madalya kazandı. Karadağ, "Genç bilim insanlarıyla birlikte kronik yaraların önlenmesi, erken tespit ve iyileştirilmesi için teknolojik çözümler üretmeyi hedefliyoruz."

Eşitsizlik azalmalı

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Küntay: Boğaziçi, psikoloji mezunu. California Üniversitesinde burslu yüksek lisans ve doktora yapıp, dereceyle bitirdi. 2002'de TÜBA, 2013'de Prince Claus Eşitlik ve Gelişme ödüllerini kazandı. Dil ve iletişim becerilerinin yanı sıra zihinsel ve sosyal gelişim alanında çalışıyor. Küntay, "Kadın akademisyen ve öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir alanda çalışıyorum. Bu ortam sayesinde her zaman enerji buldum. Dil-iletişim gelişimi açısından eşitsizlikleri nasıl azaltabiliriz sorusuna odaklandım."

Kadın liderliği önemli

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı: Princeton Üniversitesi'nde burslu yüksek lisans, doktora yaptı. Harvard, Stanford, Princeton ve California Üniversitesi'nde, Ortadoğu Araştırmaları ve Uluslararası İlişkileri dersleri verdi. Enerji güvenliği, dış politika bağlantısı, doğal kaynak politikalarıyla ilgili çalışmalarıyla araştırma bursları ve uluslararası ödüller kazandı. Yönettiği fakülte kadın öğretim üyesi sayısıyla Financial Times tarafından 2021'de dünyada 3. seçildi. Özbağcı, "Evrensel bilime katkı, bilgili, sorgulayan, kendilerine, geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmek için en iyisini yapmak zorundayız. Kadının eğitimi, işgücüne katılımı ve toplumda liderlik rolü üstlenmesi çok önemli."

Michigan'ı bıraktı

Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı: Boğaziçi İşletmeyi bitirip, yüksek lisans yaptı. New York Üniversitesinde burslu işletme ve pazarlama doktorasını dereceyle bitirdi. Dünyadaki en iyi üniversitelerden Michigan'da öğretim üyesi oldu. Uluslararası ödülü Canlı, "Hayattaki rollerim, 'iki genç kadın annesi, bilim insanı, öğretmen, dost, lider, yol arkadaşı' olmak. Türk öğrencilerin eğitimine katkı ve kızlarım Deniz ile Derya'yı ülkemde büyütmek için döndüm. Koç Üniversitesi'nde kadının etkin varlığı, ülkemiz ve dünyanın gelişeceğine dair çok güzel bir umut."

Hedef kanseri erken teşhis

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Yağcı Acar: Tarlabaşı'nda dedesinin pastanelerine gelen ünlü sanatçıların arasında, kaleme ip bağlayıp, şarkılar söyleyip, radyo tiyatrosu, klasik müzik dinleyerek büyüdü. Tarih, edebiyat, şiir, tiyatro, drama her alanla ilgiliydi. Şişli Terakki'nin bursluluk sınavını kazandı. Acar, "Tek kötü dersim kimyaydı. Hiç anlamazdım. Dersi zor geçerdim. Boğaziçi Kimya'yı kazandım. Birinci sınıfta ortalamam 1.50'ydi, atılacaktım. Organik kimyayla tanışınca, insanlara faydalı olma fikrini sevdim. Mississippi Üniversitesinde burslu doktora yapıp, akademisyen oldum. Kendi topraklarımda üretmek için ülkeme döndüm. Fonlar, Amerika'ya göre kısıtlıydı. İlk yıllar çok zorlandım, hatta ağladım. Ailemde kanser var. Kanser teşhisi için sistemler geliştiriyoruz. İlk fototerapi çalışmalarını başlattık. Hayalim, bir merkez kurup, kanserin erken teşhis ve tedavisinde yol kat edilmesine vesile olmak."

Hukuk örselendi

KAPAT [X]

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder: İ.Ü. Hukuku bitirip, üstün başarı derecesiyle Köln Üniversitesinde doktora, Köln ve Kaliforniya Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kürsüsüne layık görüldü. Tüm Avrupa Bilim Akademileri (ALLEA) Etik ve İnsan Hakları Kuruluna seçildi. Dünyada saygın yeri olan Henry Morris Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Ödülü'nü kazandı. Dünya Hukuk Fakülteleri Derneği (LSGL) başkanlığı yaptı. Oder, "Hukuk, hukuk devleti ve hukukçu, son 10 yılın gündelik siyasal tartışmalarında hiç olmadığı kadar öne çıktı. Hukuk devletinin asgari gerekleri örselendi. Hukukun ürettiği adaletsizlikleri sorgulayacak yetkinlikte hukukçular yetiştirmeyi hedefliyorum."

Sultan UÇAR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı
Ortaokullarda okutulacak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersinin müfredatını tamamladı
Bakan Özer: 6 bin 830 tane tasarım tescili alındı
Bakan Özer: 6 bin 830 tane tasarım tescili alındı
Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
Öğrencilerin yaptığı ekmekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Bu Habere Tepkiniz

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.
Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanı olarak görev yapan davacının, daire başkanlığı görevinden alınarak BİR Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmamızın beşincisi başladı
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Köy okullarında görev yapan öğretmenlere ulaşım yardımı nasıl sağlanır?

Toplu ulaşım ve lojman imkanı bulunmayan merkeze uzak köy okullarında görev yapan öğretmenler, ebe, hemşire ve bu durumdaki diğer personele servis yada ulaşım yardımı imkanı verilmesi için ya toplu sözleşmeye hüküm konulması yada ilgili yönetmelik ve kanunlara ekleme yapılması gerekmektedir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Tüm kadrolarda neden aynı sertifika şartı aranır?

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımlarındaki sertifika şartları yine dikkat çekiyor!
Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

Üniversitelere yapılan akademik kadro ihdaslarının dağılımı!

15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7394 sayılı Kanunla birlikte üniversitelere farklı unvanlarda 3 bin 740 öğretim elemanı kadrosu ihdası yapıldı!
Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

Uzman öğretmenlikte, hangi eğitim fakülteleri yüksek lisans yapmış sayılır?

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre "hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar" yüksek lisans derecesine sahip sayılmaktadır.
'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

'Temmuz'da enflasyon farkının yanında sosyal refah ve denge payı verilecek'

Bakan Bilgin; 'Temmuz'da enflasyon artışının yanı sırı sosyal refah ve denge payı da gündemimize gelecektir. Ocak ayında verdiğimiz sosyal refah ve denge payının Temmuz ayında yine verilmesi düşünülmektedir.' dedi.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
İşte en gelişmiş ilçeler!

İşte en gelişmiş ilçeler!

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye?deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.