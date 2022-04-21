Ukrayna'da direnişin sembol kenti düştü!

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali 58. günde de devam ediyor. Rus Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletti. Mariupol, Ukrayna'nın Rus saldırısına direnişinin sembollerinden birisi olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldiği. Şoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi. Şoygu, Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini iletti.

Şoygu Mariupol'den 142 binden fazla sivilin tahliye edildiği bilgisini Putin ile paylaştı. Putin Mariupol'deki başarılı operasyondan dolayı Şoygu'yu tebrik etti. Putin, Mariupol'de teslim olan herkesin can güvenliğinin korunacağını söyledi.

Çeçen lider Kadirov sabah saat vermişti!

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinde Mariupol kentinin Rusya'nın elinde olacağını iddia etmişti. Kadirov, "Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak." demişti.

Şehir Rus kontrolüne geçmişti ama...

Mariupol'un Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış, Rusya buradaki askerlerin hayatta kalmaları için teslim olmaları gerektiğini duyurmuştu. Moskova verdiği süreyi birkaç defa uzatsa da Ukrayna tarafından olumlu yanıt gelmemişti.

Zelenski'den Mariupol açıklaması: Esir ve yaralı takası

Kentteki gelişmeler ile ilgili 'Mariupol'de durum kötüye gidiyor ve pozitif sonuç alamıyoruz' diyen Zelenski asker takasına açık olduklarını ilan etti.