Ortaokul öğrencisi sınıfta temizlik maddelerini karıştırınca 8 kişi zehirlendi
Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek isterken temizlik maddelerini karıştırınca zehirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 11:59
Adıyaman'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Emniyet Ortaokulu'nda eğitim öğren ismi öğrenilemeyen 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, evden temizlik ürünleri getirerek teneffüs arasında sırasını temizlemek istedi.
Bu sırada kimyasalların karışması nedeniyle sınıftaki 8 öğrenci kokudan etkilendi.
Okul idarecilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk etti.
Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız