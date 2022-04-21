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Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf

Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu karara göre: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği programlarına 1997-1998 öğretim yılından 2013-2014 öğretim yılı dahil olmak üzere kayıt olarak mezun olanlar yüksek lisans mezunu sayılarak, uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 12:41
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Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf

Bilindiği üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan düzenleme ile yüksek lisans mezunları uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulmuştu. Diğer taraftan, 1997 yılında eğitim fakültelerinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren programlarında değişiklik yapılarak öğretim süresi 5 yıla (10 yarıyıl) çıkarılmış, bu programlara kayıt olanlara yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmiş, mezun olanların ise yüksek lisans düzeyinde eğitim aldıkları kabul edilmişti. Yapılan bu değişikliğe göre eğitim fakültelerinin ortaöğretime öğretmen yetiştiren Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği programlarına 1997-1998 öğretim yılından 2013-2014 öğretim yılı dahil olmak üzere kayıt olarak mezun olanlar yüksek lisans mezunu sayılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı 18.04.2022 tarihli yazısı ile "Bu çerçevede, gerek diplomalarında yüksek lisans mezunu oldukları belirtilenler gerekse Yükseköğretim Kurulunca öğrenim sürelerine bağlı olarak yüksek lisans derecesine sahip oldukları belirlenenlerin, uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınavdan muaf tutulmaları gerekmekte olup konu hakkında öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin yapılacak duyuruda gerekli açıklamaya yer verilecektir." ifadelerine yer verdi.

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