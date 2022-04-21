Yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksicinin belgesi iptal edildi
İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini darbeden sürücünün taksi kullanma belgesi süresiz iptal edildi.
Eklenme : 21 Nisan 2022 15:09
Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.
İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan 34 TAR 79 plakalı aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız