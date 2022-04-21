Ali Koç: Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlara katkıları ile 1500 kulüp içerisinden "Fair Play Şeref Bayrağı Ödülüne layık görüldü.

Fair Play Şeref Bayrağı, 2 yıl boyunca Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde dalganalacak.

Fenerbahçe Ali Koç ne söyledi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ödül töreninde konuştu. Sarı-lacivertli kulübün amatör branşlara verdiği desteğin altını çizen Başkan Koç, şunları söyledi;

Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da öte bir kulüp. Ülkesi için canını vermiş bir kulüpten bahsediyoruz. Bu Fair Play ödülü sadece bugünlerin değil, Fenerbahçe'nin bugünlere gelmesinde emeği olan katkısı olan herkes için bir gurur nişanesidir. Fenerbahçemiz, bir genç cumhuriyetin, bir ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda roller, vazifeler edinmiş, ülkesi için canını vermiş bir kulüptür. Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun yolundan gittiği önemlidir. Bu konuda da herkesle yarışmaya hazırız. Söz konusu vatansa Fenerbahçeliler için gerisi teferruattır.

28 şampiyonlukla Türkiye'nin en fazla şampiyonluğu olan takımı Fenerbahçe futbol takımı, tarihten bugüne sarı lacivertimizi kalplere kazıyan başlıca unsur oldu. Fenerbahçemizin bu kadar halka sirayet etmesi, ülke coğrafyasında ayak izinin büyüklüğü, bütün bunları sağlayan yegane şey kuruluşundan beri pek çok branşta onbinlerce sporcu yetiştirmesi ve kayıtsız şartsız bu vatana, bu millete kendini adamış olmasıdır."