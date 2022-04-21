Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerin Salmonella bakterisi riskine karşı toplatılmasına karar verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Nisan 2022 16:22
Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.
Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız