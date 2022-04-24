2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

Merhabalar ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. 28.01.2001 tarihinde MTA da sigorta girişim yapıldı. 03.10.2006 tarihinde MEB'de ücretli öğretmen olarak göreve başladım. 03.10.2007 de MEB'e Sözleşmeli öğretmen olarak atanıp 04. 03.2009 da Kadrolu öğretmen olarak atandım. Sorum ben 5434 sayılı yasaya göre mi emekli olurum 5510 sayılı yasaya göre mi emekli olurum? Cevaplarsanız sevinirim. İyi çalışmalar

Memurlar hakkında sosyal güvenlik uygulamalarında bugün için iki farklı sistem uygulanmaktadır. Birincisi 5434'e tabi olan memurlar, ikincisi de 5510'a tabi memurlardır.

Memurların 5434'e tabi olmasını sağlayan en önemli durum, kişilerin mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olmaları veya memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi çalışmalarının olmalarıdır. Bu şekilde çalışmaları olanlar hakkında hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır.

Memurların 5510'a tabi olmasını sağlayan durum ise, kişilerin 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti, memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık gibi bir hizmetlerinin bulunmamasıdır. Bu şekilde, yani ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış kişiler hem emeklilik yaşı, hem aylık bağlama sisteminde tamamıyla 5510'a tabi olur. Sadece 2008 yılı Ekim ayından öne işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar hakkında ise emeklilik yaş hesabında 5434, ancak aylık bağlama sisteminde 5510 uygulanır, bunda değişiklik olmaz.

Öğretmenlerin, mesleğe sözleşmeli öğretmen olarak başlamaları kişilerin 5434'e tabi olmasını sağlamaz. Sözleşmeli öğretmenlerin SGK primleri aynı işçi statüsündeymiş gibi gönderilir. Yani sigortalı olarak çalışma olarak işlem yapılır. Ve hiç kadrolu öğretmen yani memur statüsünde görev yapmadıkları sürece emeklilikleri de işçi statüsünden gerçekleşir.

5434 sayılı Kanunda emeklilik yaş grubu; 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlardan kadın ise 58, erkek ise 60 yaştır. Emeklilik hizmetlerinin de 25 yıl olması şartı aranır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Sözleşmeli öğretmenlik statüsü memur statüsünde geçmiş hizmet kabul edilmez. Bu nedenle de, 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olmanız nedeniyle emekli aylığı bağlanma sisteminde 5510'a tabi olursunuz. Emeklilik hizmet ve emeklilik yaşında ise 5434'e tabi olursunuz ve 60 yaşınızı ve 25 hizmet yılınızı tamamlamanız gerekir.