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'2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılının Türkiye'sini şimdiden planladıklarını söyleyerek, "Karayollarının yıllık yük taşımacılığı ağırlığını, yüzde 71'den yüzde 57'e düşüreceğiz. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre yurdumuzun dört bir yanına elektrikli şarj altyapısı tesis ederek; Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artıracağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 18:40
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'2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz'

72'nci Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı kapanış bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otelde gerçekleşen toplantıda Bakan Karaismailoğlu, 2023 hedeflerinin yanı sıra 2053 yılı Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planladıklarını söyledi.

"Dünyada daha saygın, daha güçlü bir yer alması için çaba sarf ettik"

AK Parti iktidarları olarak, 2003'ten bugüne yapılanları ve 2023 hedeflerinden söz eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada daha saygın, daha güçlü bir yer alması için çaba sarf ettik. Bu çabamızı, artan motivasyonumuz ile sürdürüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu stratejik önemden alacağı payı artırması, geçtiğimiz yıl kırdığımız 225 milyar dolarlık ihracat hedefini daha da yukarı taşımak için tarihi adımlar atıyoruz. Tarihi birlikte yazıyor, 1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerimizle, Çanakkale-Malkara, Kuzey Marmara, Ankara-Niğde ve İstanbul-İzmir otoyollarımızla, entegre ulaşım planlama ve uygulamalarımız, lojistik merkezlerimiz, tünellerimiz, viyadüklerimiz ile, yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejimize destek oluyor, gerekli altyapıyı sağlıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız doğrultusunda hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için harcadığımız 1 trilyon 337 milyar liranın, 812 milyar lirası karayolları yatırımlarına aittir. Karayolları yatırım dağılımında yüzde 61'lik oran ile payını almıştır. Yirmi yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 647 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarımızın toplam uzunluğunu 2023 yılında 29 bin 514 kilometreye, 2053 yılında ise 36 bin kilometreye çıkaracağız. Otoyol uzunluğunu bugün, 3 bin 633 kilometreye çıkardık. Otoyollarımızın toplam uzunluğunu 2023 yılında 3 bin 841 kilometreye, 2053 yılında ise 8 bin 325 kilometreye ulaştıracağız. Yirmi yıl önce, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu, bugün 651 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle aşmaya devam ederek, toplam tünel uzunluğumuzu 2023 yılında 720 kilometreye çıkaracağız. Yirmi yılda, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 727 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen vadileri viyadüklerle aşarak, toplam köprü uzunluğumuzu 2023 yılında 771 kilometreye ulaştıracağız. Ülkemizi bir baştan bir başa bölünmüş ve otoyollarla, tünel ve viyadüklerle kavuştururken, tüm bu gayretlerimizle ülkemizdeki, araç-trafik artışını çok rahat karşılayacak karayolu sistemini de kurmuş olduk" dedi.

"Bu bir vizyon meselesidir"

Tünel ve otoyollarda geliştirmeler yapılmaması durumunda artan araç sayısına göre trafikte ciddi krizler yaşanacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "2002'de 8 milyon 655 bin olan motorlu taşıt sayısı, bugün üç katına çıkarak 25 milyon 385 bine ulaştı. Eğer, tünel uzunluğunu 12 kat, bölünmüş yol uzunluğumuzu 5 kat, köprü ve viyadük uzunluğunu 2 buçuk katına arttırmamış, otoyol uzunluğunu 3 bin 633 kilometreye çıkarmamış olsaydık, bugün, karayollarımız da ki araç ve trafik yoğunluğundan çok ciddi krizler yaşayacaktık. Hep söylüyorum, hatırlatmakta fayda görüyorum. Devleti yönetmek, 84 milyonumuza değen ulaştırma ve altyapı hizmetlerimiz için bugüne kadar ne söz verdiysek hayata geçirmek adanmışlık, ciddiyet meselesidir. Hizmet siyaseti ile millet aşkı ile daha iyi bir Türkiye için çalışmak demektir yani bu bir vizyon meselesidir. Yirmi yılda 77 şehri birbirine bağladığımız bölünmüş yollarımız, karayolu ağımız içinde yüzde 42 gibi bir oranı oluştururken, trafik yükümüzün yüzde 83'ünü taşımaktadır. Peki, Cumhurbaşkanımız öncülüğünde araç, trafik yoğunluğuna ilişkin strateji belirlememiş olsaydık ne olmazdı biliyor musunuz? Uluslararası standartlara göre her 100 bin kişi başına trafik kazalarında ki can kaybı ölçümlerinde dünya ortalaması 18 olurken, Türkiye 6 gibi iyi bir seviyeye ulaşamazdı. Şu bir gerçektir ki, trafik kazalarında kaybedilen 1 can sadece bir can kaybı değildir. Ardından gözü yaşlı eşlerin, ailelerin, çocukların, yaşlıların kalması demektir. Sizler, büyük bir gayretle ve titizlikle yaptığınız çalışmalarla can kayıplarının azalmasında etkin rol oynuyorsunuz. Sizlerin, merkez, bölge ve taşradaki gece-gündüz gayretleriyle ülkemizin kat ettiği mesafeler sadece ticaretin, istihdamın artması ile sonuçlanmıyor. Aynı zamanda daha temiz bir çevre, gençlerimize daha güzel bir dünya bırakmak için de önemli adımlar anlamına geliyor. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 7,3 milyar saat tasarrufu elde ettik. Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde; zamandan, 76 milyar 458 milyon lira, akaryakıttan, 6 milyar lira, bakım kaleminden 3 milyar lira, çevre açısından 123 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 85 milyar 581 milyon lira tasarruf sağladık. Bunlara ek olarak, emisyon salınımını 5 milyon ton azalttık" diye konuştu.

"Başarı performansımızın önemli bir göstergesidir"

Ulaştırma Yönetim Sistemini (UYS) hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız çatısı altında devam eden yapım işlerinin yatırım programındaki hedeflere uygun şekilde ilerlemesi, başarı performansımızın önemli bir göstergesidir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için de proje yönetim süreçlerini her zamankinden daha etkin bir şekilde icra etmeliyiz. Bu doğrultuda sahalarda yürütülen tüm faaliyetlerin işin süresi ve bütçesine etkisini sistematik bir şekilde takip etmek amacıyla Ulaştırma Yönetim Sistemini hayata geçirdik. Bu sistem; Bakanlığımıza ait 5 sektörde yer alan tüm yatırım projelerini içine almaktadır. UYS, her biri farklı karakterdeki birçok projeyi ortak bir dille analiz edebilen bir yapıda tasarlanmıştır. Verilere anlık olarak ve doğru şekilde erişebilmek için sahalarda işi doğrudan takip eden müşavir personelimiz ilerleme bilgilerini, düzenli olarak UYS'ye aktararak zincirin ilk adımını oluşturmaktadır. İkinci adımda, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yine sahalarda görevli kontrol mühendisleri, bu verileri kontrol ederek onaylamaktadır. İki aşamalı veri girişinden sonra, projelerin o anki performanslarını projede, kurumda ve bakanlıkta çalışan tüm yönetim ekipleri raporlama ekranları üzerinden dinamik olarak görüntüleyebilecektir. Bilgi yönetimi, stratejik planlama ve stratejik karar alma süreçlerini de içeren yönetim anlayışımız çerçevesinde projelerimizde 'Yapı Bilgi modellemesinin' kullanılmaya başlaması sonrasında yapım işlerindeki dijitalleşme "Proje Yönetim Prosedürleri" süreci de hız kazanmıştır. Bunun yanı sıra ayrıca, dijital yönetimin bir gerekliliği olarak devam eden standartlaşma çalışmaları doğrultusunda yapım işi danışmanlık hizmet alım işlerinde uygulamaya yönelik olarak Danışmanlık Özel Teknik Şartnamesi hazırlanmıştır. Proje Yönetim Prosedürleri tam anlamıyla iş ve işlemlerimizde kullanarak yapım işlerindeki müşavirlerin ve idarelerin bir projeyi yönetirken kaynakları daha verimli kullanarak hedeflenen zaman, bütçe ve kalitede işlerin tamamlamalarını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bizler, 2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye geleceğini inşa ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Bizler, 2053 Türkiye'sinin, ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Planlarımız, ayakları yere basan, ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyan projelerdir. Bizim günü birlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok. Biz, güç, kaynak ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülkemizin geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Karayolu yatırımlarımızda, geleceğin ulaşımını yönlendiren; çevreci ve sürdürülebilir, akıllı ulaşım stratejilerini öne alıyoruz. Ulaştırma 2053 vizyonumuz çerçevesinde; Karayollarımızda başlıca sektör hedeflerimizi de şu şeklide belirledik: Karayollarının yıllık yük taşımacılığı ağırlığını, yüzde 71'den yüzde 57'e düşüreceğiz. Akıllı ve otonom teknolojiler ile donatılmış, hızlı, emniyetli yol altyapısı ile kaza oranlarını azaltacağız. Yolculuk planlamalarına göre yurdumuzun dört bir yanına elektrikli şarj altyapısı tesis ederek; Karayollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımı artıracağız. Sözlerime son vermeden önce, köklü karayolcu ailesinin bir ferdi olarak, bölge toplantılarına katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı, sizlere teşekkür ediyorum. Sizler, 'İnsanların en hayırlıları, insanlara faydalı olandır' ilkesine uygun olarak, bu ülkenin imarı için canla başla çalışıyorsunuz. Planlayıcısından uygulayıcısına, yüklenicisinden tedarikçisine, mühendisinden, işçisine, bu güzel ülkenin imarı için aklını, gönlünü, alın ve akıl terini döken herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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