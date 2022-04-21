Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Nisan 2022 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak"
"Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız