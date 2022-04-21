Bakan Dönmez: Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz

Dönmez, Kanlıca Mahallesi'nde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın özellikle hem yer altı kaynakları, hem de yer üstü zenginlikleri açısından bu bölgede son yıllarda yıldızı parlayan kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Şehrin, artık sadece Türkiye'deki iç pazara hitap eden ürünleriyle değil, dışarıya da ihraç edebilecek kalite ve miktarda bir potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Dönmez, "İnşallah bunun sayısı ve miktarı giderek artacak. Son 20 yılda bakanlık olarak Afyonkarahisar'a 4,1 milyar liralık yatırım yapmışız. Yatırımlar devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu temel altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Bundan sonra işte bu sağlam altyapının üstüne dünyada hemen her alanda Türkiye'yi, başat rol alacağı, başarı hikayesini birlikte yazacağımız bir dönem bekliyor. İnşallah 2023 ve sonrasında bu Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bize bu güne kadar güvendiniz. Biz de bu güvene layık olmaya, mahcup etmemeye çalıştık. Dualarınızdan bizi eksik etmediğinizin farkındayız. Özellikle Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki çalışmalarımızla bizim ekibimiz 7 gün 24 saat sahada ter dökerken siz burada ellerinizi açıp bize duada bulundunuz. Rabbim de dualarınızı karşılıksız bırakmadı. Biliyorsunuz 2 yıl önce 2020'de dünyanın en büyük deniz su altı doğal gaz hidrokarbon keşiflerinden birine imza attık. Tam 540 milyar metreküp inşallah. Karadeniz'in doğal gazını vatandaşlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında artık evinizde ocağı yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz."

Madende de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceklerini vurgulayan Dönmez, "Ham madde ihracatını azaltıyoruz, ara mamul uç ürün çok daha katma değeri yüksek ürünlere yöneliyoruz. Borda dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparak rekor kırdık. Bu yıl da inşallah 1,2 milyar dolarlar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Uç ürünlere yöneldik. Bor Karbür Fabrikasını hizmete açacağız." diye konuştu.