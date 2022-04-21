Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?

Elektrikli araçlar için kullanılacak şarj istasyonlarında büyük atılım başlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti" açıklamasını yaptı.

81 ilde hızlı şarj istasyonları kurulacak

81 ilde yerli ve ithal elektrikli araçların kullanabileceği hızlı şarj istasyonları kurulacak. Açıklanan bütçeyle Türkiye'nin şarj altyapısı oluşturulacak.

"90 kilowatt gücünde olacak"

TRT Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, şunları söyledi:

"Bu destek programı bütün yatırımcılara açık. Yatırımların hızlı şarj istasyonlarına yönelik olması gerekecek. Kurulacak istasyonların 90 kilowattlık minimum güç kapasitesine sahip olması gerekecek."

250 bin lira destek verilecek

2025'e kadar 150 binden fazla elektrikli aracın satılması bekleniyor. Bu ihtiyacı karşılayacak sayıda istasyon kurulacak. İstasyon başına 250 bin liraya kadar destek verilecek.

1500'den fazla istasyon ihtiyacı ortaya çıkmış oldu. Yatırımcılar istasyonları kendi ticari bakışlarıyla yapabiliyor olacaklar."

Şarj İstasyonlarının dinlenme tesisleri, AVM otoparkları ve benzin istasyonlarında kurulması öngörülüyor.

1 saatte şarj olacak

350 kilometre menzile sahip bu araç, hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 1 saatte şarj edilebiliyor. Şarj gücünün artırılmasıyla birlikte bu süre 20 dakikaya kadar inebiliyor.

Tüm bu yatırımlar elektrikli araç pazarında Türkiye'nin rekabet gücünü nasıl etkileyecek?

"Türkiye global anlamda lider olmaya aday"

"TOGG 1 yıldan kısa sürede yollarda olacak. TOGG'la beraber Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşması da hızlanacak. Türkiye global anlamda önemli lider oyuncu olmaya aday diyebiliriz."

Yatırımcılar 15 Haziran'a kadar http://sarjdestek.sanayi.gov.tr internet adresinden başvuru yapabilecek.