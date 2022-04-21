FED Başkanı açıkladı: FED faiz mi artıracak?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine Avrupa'ya kıyasla biraz daha uzakta olduğunu belirten Powell, savaşın etkilerinin ABD'de yukarı yönlü enflasyon baskısı olarak hissedileceğini kaydetti.

Powell, ABD ekonomisinin çok güçlü ve çok iyi performans gösterdiğine işaret ederek, iş gücü piyasasının ise olağanüstü derecede sıkı olduğunu anlattı.

Resesyon olmadan enflasyonu düşürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Powell, bunu gerçekleştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktardı.

"Biraz daha hızlı hareket etmek uygun"

Powell, Fed'deki birçok kişinin bir veya birden fazla kez 50 baz puanlık faiz artışının uygun olacağına inandığını belirterek, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" dedi.

Enflasyon halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala daha destekleyici olduğuna işaret eden Powell, biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Powell, "Mayıs ayı toplantısı için 50 baz puanın masada olacağını söyleyebilirim" dedi.

''Küreselleşme yavaşlayacak''

Enflasyonun küresel bir sorun olduğunu belirten Powell, ama ülkeler arasında bazı farklılıklar olduğunu anlattı.

Powell, enflasyonun mart ayında zirve yapmış olabileceğini ancak buna güvenmeyeceklerini kaydederek, faiz oranlarını artıracaklarını, hızla daha nötr hale geleceklerini, ardından uygunsa sıkı politikaya geçeceklerini ifade etti.

Ukrayna'daki olayların siyasi ve ekonomik konumda daha fazla parçalanmaya yol açma olasılığı olduğuna işaret eden Powell, daha yüksek bir enflasyon dünyasının olabileceğini, küreselleşmenin ise yavaşladığını aktardı.

Lagarde: Enflasyona kademeli bir şekilde müdahale edilmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldığı aynı panelde büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının bir dereceye kadar durduğunu belirten Lagarde, Euro Bölgesi ve ABD ekonomilerinin farklı oranlarda büyüdüğünü kaydetti.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin haziran toplantısının faiz oranlarının seyri için anahtar nitelikte olduğunu belirten Lagarde, ne yapılacağına karar vermek için verilerin beklenilmesi gerektiğini vurguladu.

Lagarde, "Bizim için bu bir sıkılaşma meselesi değil, para politikasını normalleştirme meselesi" dedi.