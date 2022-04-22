22 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" Şampiyonluk Maçları başlangıcına ve TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası Ödül Törenine katılacak.

(TBMM/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay MOBSAN işçileri ile iftarda buluşacak.

(Hatay/19.21)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı tarafından düzenlenen 22 Nisan Tekno Çocuk Festivali'ne katılacak.

(Adana/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaretinin ardından 100. Yıl Millet Bahçesi'nin temelini atacak, Şire Pazarı, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına iştirak edecek.

(Malatya/13.30/19.16)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, E-İmza Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/16.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Ziraat Botanik Çay Bahçesinde incelemede bulunacak, iftara iştirak edecek.

(Rize/11.15/19.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaretinde basın açıklaması yapacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşacak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(Adıyaman/11.30/12.00/18.30)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kuruluşları Birliği İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.30)

7- TBMM Genel Kurulunda TBMM Genel Kurulunda, Yeni Spor Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Taşhan Meydan ve yapımı devam eden projeleri inceleyecek, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı İstişare Toplantısına iştirak edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluşacak, Anadolu Soruyor TV Programı ve gençlerle sahur programına katılacak.

(Bilecik/16.00/17.30/22.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Eskişehir Gündüzler Barajı Su Tutma Programı'na katılacak ve tarım sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Eskişehir/11.30/17.30)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığını ve Karaman OSB'yi ziyaret edecek. Bakan Varank, toplu açılış töreni ile tesis açılışlarına ve MÜSİAD Karaman İftar Programı'na katılacak.

(Karaman/12.00/19.35)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Ardahan Valiliğini, esnafı, MHP İl Başkanlığını ve AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile iftar programı ve gençlerle sahur programına iştirak edecek.

(Ardahan/16.30/20.00/Kars/23.45)

5- TÜİK, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, martta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının resmi açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'nin katılımıyla yapılacak.

(Ankara/10.30)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

(Rize/20.30)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final mücadelesi başlayacak; Nesibe Aydın-Galatasaray, Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi eşleşmelerinde ilk karşılaşmalar oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabı başlayacak; Türk Hava Yolları-VakıfBank ve Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit ilk maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/20.30)