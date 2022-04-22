Irak artık PKK için güvenli değil

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu tam gaz sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güneydoğu ve Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği birçok harekatı yöneten emekli Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, operasyonu gazetemize değerlendirdi. Kuzey Irak'ın terör havzası olmaktan çıktığını kaydeden Kılıçarslan "Artık bölgeye ağır silah bile taşıyamıyorlar. Çünkü burada kendilerini güvende hissedecekleri hiçbir yerleri kalmadı. Şu an 19 noktada Mehmetçiğimiz üs kurdu. Son harekat ile de daha önce tespit edilen ve kritik önem arz eden odak noktalar imha edildi" dedi.

Pençe-Kilit'in yaz dönemi hazırlık bozucu niteliğine vurgu yapan Abdullah Kılıçarslan şunları söyledi: Güvenlik güçlerimiz önce yurt içindeki varlıklarına son verdi. Ardından sınır hattımızda tampon oluşturup Irak içlerindeki noktalar imha edildi. Terör yapılanması için artık Irak'ın kuzeyi güvenli bir alan değil. Eski dönem başta uyuşturucu ve petrol olmak üzere kaçakçılıktan büyük gelir elde ediyorlardı. Şu an bu imkanlarını tamamen kaybettiler.

Hareket alanları olağanüstü kısıtlandı ve Kandil ayağında da İran'ın himayesi ile varlıklarını sürdürebiliyorlar. Şu an Türkiye için tehdit olan Suriye'nin kuzey ve doğusunda oluşturulan terör koridoru. Çünkü artık PKK destekçileri Kandil'e çıkmıyor. Alenen silah, para, teçhizat, araç ve cephane desteği verdikleri terör elebaşıları ile Kamışlı'da görüşüyorlar. Dolayısı ile bizim küresel aktörlerin oyunun bozacağımız hamle de Suriye'nin kuzeyine yönelmek ve tehdidini ortadan kaldırmak olacaktır.

"ANA STRATEJİ SURİYE OLMALI"

Irak'ta terörün belini ciddi anlamda kırıyoruz. Suriye'de durum tam tersi. Bütün güçlerini oraya yönlendirdiler. Suriye'nin petrolleri ellerinde. Bizim de bu nedenle ana stratejimiz Suriye olmalı. Daha önce ele geçirdikleri Suriye petrollerini Akdeniz'e indirme planı yaptılar. Yaptığımız kritik operasyonlarla bu planı bozduk. Şimdi Kamışlı, Ayn el-Arap, Münbiç, Ayn İsa ve Rakka dahil bütün işgal alanlarını temizleyecek formül üzerinde yoğunlaşmalıyız. Bu noktada uluslararası meşruiyet ve operasyonun selameti açısından Şam ile iş birliği yapmak zorundayız. Çok kısa sürede ordumuz Suriye'de o alanları temizleyecek kabiliyete sahip. Operasyonun tek zorlu yanı teröristle sivili iyi ayırt etmek. Bu konuda dünyanın en iyi ordusuyuz. Mühim olan şey alan kontrolü.

İRAN SINIRI BÜYÜK TEHDİT

İran'ın PKK terörünü bir koz olarak kullanmaya devam ettiğini kaydeden Abdullah Kılıçarslan "Suriye'den sonra büyük tehdit İran sınırı. İran-Türkiye sınırını kontrol etmek hayati önem taşıyor. Bu durum Kandil'i imha etmek kadar önemli. Bu tehdidi ya Tahran'la siyasi-diplomatik ilişki yolu ile ya da güvenlik tedbirleri ile ortadan kaldırmak zorundayız. İran faktörünü bertaraf açısından bu hamle çok önemli" dedi.

Kılıçarslan ayrıca, PKK'nın Botan Vadisi'nde başlayan öyküsünün yine aynı yerde biteceğini belirtti.

YILMAZ BİLGEN