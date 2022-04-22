İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır anneleriyle iftarda bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı.
Eklenme : 22 Nisan 2022 08:00
Bakan Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle Diyarbakır'da bir otelde yaptığı iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Sizler, çok dua alacak anne babalarsınız. Çünkü sizin itirazınız bu ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere karşı herkesi uyandırmaktadır." ifadelerini kullanan Soylu, iftarın bereketini Diyarbakır'da, cesaretleriyle, sevgileriyle bir duruşun simgesi olan Diyarbakır anneleri ve aileleriyle paylaştıklarını belirtti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız