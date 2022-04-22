Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
Trabzon'da tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan Azerbaycan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 08:04
15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir çay bahçesinde oturan Azerbaycan uyruklu T.U. ve E.U. çifti arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.U. tabancayla karısı T.U'yu başından vurdu.
Silah sesleri üzerine zanlı E.U. bölgede bulunan çevik kuvvet polisleri ve bekçiler tarafından gözaltına alındı.
T.U. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız