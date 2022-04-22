6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
Pamukkale Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 41 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mayıs 2022
Yüksek İhtisas Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 28 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mayıs 2022
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Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 5 mayıs 2022
Pamukkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi 43 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mayıs 2022
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
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Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mayıs 2022
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Elemanı 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 mayıs 2022
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