Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle parmağı kırılan Prof. Dr. Can Cedidi, ameliyat oldu. Profesör, kendi ameliyatını kendisi yaptırdı.
Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Nisan 2022 08:47
Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle parmağı kırılan Prof. Dr. Can Cedidi, ameliyat oldu. Profesör, kendi ameliyatını kendisi yaptırdı. Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi ve el üzerine uzmanlığı bulunan Cedidi, ekip arkadaşlarına ameliyatını tarif etti ve platin taktırdı. Cedidi, "İşe daha erken dönebilmek için bu yöntemi kullandım" dedi.
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