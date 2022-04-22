Kansere dikkati çekmek için bisikletle yola çıkan iki kadın, Denizli'de

Aktürk ve Elibol'u Denizli'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Denizli gönüllüleri Güler Gürgüt ile Nuran Çağdaş Ören karşıladı.

Bisikletle Iğdır'a kadar gitmeyi planladıklarını ifade eden Aktürk, sıradaki hedeflerinin Burdur olduğunu dile getirdi.

Bisiklet sürmeyi 44 yaşında öğrendiğini ifade eden Aktürk, şöyle dedi:

"Daha önce hiç bisikletim olmadı. Çocuklarıma bisiklet aldım bir iki gün sürdüler bisiklet atıl durumda duruyordu ben de sürmeyi denedim. Sürmeyi çok zor öğrendim sürekli düştüm, kalktım öğrenemedim ve bunun için bir yıl çabaladım. Öğrendikten sonra bırakmadım önce bir iki sokak gezdim. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan başka kişilere ulaştım ve onlarla beraber bisiklet sürdük."