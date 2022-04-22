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'Depozito sistemine geçişte bu yıl ihale sürecini tamamlayacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito sistemine geçişte bu yıl ihale sürecini tamamlayacaklarını, 2023'te Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Eklenme : 22 Nisan 2022 09:32
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'Depozito sistemine geçişte bu yıl ihale sürecini tamamlayacağız'

Kurum, Kızılcahamam'da Kıl Çadırında düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı, gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Gençlerin heyecanına ortak olabilmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kurum, "Her zaman genç bir bakanınız, genç bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sizlerin yanında olduk, inşallah bundan sonra da olacağız." dedi.

Her şeyin aslında hayalle başladığını belirten Kurum, gençlerin gözlerindeki geleceğe ümitle bakan parıltıyı gördüklerini söyledi.

Gençlerin fikirlerini, taleplerini önemsediklerini dile getiren Kurum, "Gençlerin talepleri doğrultusunda eğitimde, sağlıkta, çevrede, şehircilikte, sanayide 2023-2053 hedeflerini ortaya koyarken de güçlü Türkiye yolunda, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "İşte son Rusya- Ukrayna krizi de tüm dünyaya göstermiştir ki tüm dünyanın imrendiği, gıpta ile baktığı mazlumların yanında olan dünya lideri Cumhurbaşkanımız var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah 2023 yılında da Kızılcahamam'da, Ankara da sandıkları patlatacağız. Önce 2023 seçimlerini alacağız. Ardından 2024'te Ankara'yı yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

- İklim değişikliğiyle mücadele

İklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayan Kurum, bu mücadeleyi gençlerle birlikte yürüteceklerini söyledi. Kurum, 209 üniversiteden iklim elçileri seçtiklerini belirterek, "Bütün gençlerimiz geleceğe umutla, güvenle bakıyor. Umut olmadan, hayal olmadan gelecek olmaz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim umudumuzsunuz ve inşallah sizlerle birlikte bu yolları yürüyeceğiz." diye konuştu.

Aşk ile yürüyenin yorulmayacağını dile getiren Kurum, "Biz aşk ile sevda ile çalışıyoruz, hizmet yapıyoruz. Hiçbir zaman bizleri yalanların, iftiraların, polemiklerin içinde bulamazsınız." dedi.

- "Döngüsel ekonomi anlayışına geçiyoruz"

Bakan Kurum, gençlere "Gelin kendinizi bizim yerinize koyun. Ve siz olsaydınız ne yapardınız? Ne isterdiniz, nasıl bir Türkiye hayal ederdiniz, nasıl bir Kızılcahamam hayal ederdiniz ve bizden talepleriniz istekleriniz bu noktada nedir? diye sordu.

Kızılcahamam'da jeotermal enerji ile ilgili yeni bir proje olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Kurum, konutların ısınması ve termal turizmle ilgili jeotermal kaynaklardan faydalanıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin ciddi bir jeotermal varlığı olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Sadece jeotermali değil biz rüzgar enerjisini, hidroelektrik, güneş enerjisini, yenilenebilir dediğimiz bu kaynakların hepsini kullanıyoruz. Bu noktada da aslında çok ileriyiz, Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 12'nci ülkesiyiz. Hedefimiz, amacımız, yerli milli kaynaklardan tüm enerji ihtiyacımızı karşılamak. Aslında tüm sektörler için bu geçerli. Kendi kendine yeten, sanayide, turizmde, tarımda hemen hemen her sektörde yerli ve milli kaynaklarla ülkesinde üretim yapan bir ülke olmak zorundayız."

Gençlere, Türkiye'nin yeşil kalkınma hedeflerini de anlatan Kurum, "Yeşil kalkınma bu anlamda çok önemli döngüsel ekonomi anlayışına geçiyoruz. 'Yap-işlet-devret' değil veya 'al-kullan-at' değil, 'al-kullan-dönüştür' prensibiyle çalışmalarımızı yapacağız ve döngüsel ekonomiye geçeceğiz." şeklinde konuştu.

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- "Bu yıl depozito sistemini hayata geçireceğiz"

Bir gencin iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık projesine destek istemesi üzerine Bakan Kurum, bu konudaki her projeye destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, gençlerin atıkların toplanmasıyla ilgili bir sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Plastik poşetleri ücretli hale getirdik ve bu yıl da inşallah depozito sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistemle birlikte aslında kağıt, karton, pet şişe, cam, metal kaplarımızı da ayrıştıracağız ve ayrıştırdığımız yerlerde de aslında ilk uygulamayı inşallah Kızılcahamam'da yapacağız, atıkları depozito makinalarımıza atacaksınız. Depozito makinalarında o ürün için depozito bedeli neyse kartınıza veya telefonunuza yüklenecek ve bu alışverişi de istediğiniz yerde yapabileceksiniz. 2022 yılı itibarıyla biz bu projenin ihale sürecini inşallah tamamlayacağız ve 2023 yılında da ülkemizde yaygınlaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" başlamadan önce yüzde 12 olan geri dönüşüm oranının, projeyle yüzde 25'lere yükseldiğini ve 2030'da bunu yüzde 60'a çıkarma hedefiyle çalıştıklarını anlatan Kurum, "Zaman içerisinde bu yeşil kalkınmadaki dönüşüm ekonomisine katkı sağlayacak, dönüşümü hep birlikte yapacağız. Afyon'da da olacak, diğer 81 ilimizde olacak. İnşallah bunu dalga dalga büyüteceğiz." dedi.

- "Bir tişörtün üretiminde 2 bin 700 litre su kullanılıyor"

Her alanda dönüşüm yapılması gerektiğine işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün üzerimize giydiğimiz bir tişörtün üretiminde 2 bin 700 litre su kullanılıyor. Yani 13 bin 500 bardak su demek, bir tişörtte. Belki bazı arkadaşlarımız bu tişörtleri 1-2 ay giyiyor, ondan sonra da atıyor, kullanmıyor. Dolayısıyla bu atma işinden vazgeçeceğiz. Tasarruf ekonomisini, geri dönüşüm ekonomisini hayatımızın her alanında kullanmak zorundayız. Çünkü kaynaklarımız sonsuz değil, bu kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle hareket edeceğiz."

Kurum, Türkiye'de kişi başına düşen su tüketiminin 1583 metreküp olduğunu belirterek, 2030'da nüfusun artmasıyla, aynı su kaynakları ile kişi başına su 1300 metreküplere düşeceğinin öngörüldüğünü anlattı.

Kurum, "Bir de iklimin değiştiğini farz edersek ki değişiyor. Dolayısıyla su kaynaklarımızı ve diğer kaynaklarımızı çok verimli kullanmak zorundayız." dedi.

Erzurum'da yaşayan 11 yaşındaki Atabey Dülgerli'nin söz alarak, önce köy okullarının eksiklerini iletmesi, ardından Bakan Kurum'un çok çalıştığı ve yorulduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi pazara kadar değil mezara kadar" sözleri tebessüm oluşturdu.

Bakan Kurum, "Geleceğin siyasetçisi burada oturuyor Sayın Bakanım. İnşallah biz de sizlerin hizmetlerine şahit olacağız, mezara kadar bu hizmetleri hep beraber sürdüreceğiz, sizin gibi gençlerimiz olduğu sürece." dedi.

Bakan Kurum, gençlerin bazı sorularını Atabey'e yönlendirdi. Atabey'in sorulara yaşından büyük yanıtları da Bakan Kurum'u güldürdü.

Gençlik Buluşmasına AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan da katıldı.

Program sonunda Bakan Kurum, gençlerle fotoğraf çektirdi.

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