Bakan Kirişçi: Çiftçilerimize destek ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz
Bakan Kirişci: 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 09:48
Bakan Kirişci: 1 milyar 602 milyon 683 bin 221 liralık destekleme ödemesini bugünden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız