İlber Ortaylı'nın kendinden geçtiği anlar
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Twitter hesabından yüzleri güldüren bir video yayınladı. Ortaylı'nın sokak müzisyenine ritim tuttuğu ve keyiflendiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Nisan 2022 09:52
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, Ortaylı'nın Sevilla sokaklarında bir müzisyenle karşılaştığı ve ona eşlik ettiği görülüyor. Elindeki not defteriyle ritim tutan Ortaylı'nın neşeli halleri ise izleyenleri gülümsetti.
'KİTAP ÇALIŞMALARINA KISA BİR ARA'
Videoyu, 'Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye, diğer adıyla Sevilla sokaklarında...' başlığıyla paylaşan Ortaylı, en son 22 Şubat'ta 'İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?' adlı kitabını çıkartmıştı.
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Kitap çalışmalarına kısa bir ara.İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) April 21, 2022
İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında... pic.twitter.com/bM4pBi7AW1