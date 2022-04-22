İlber Ortaylı'nın kendinden geçtiği anlar

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda, Ortaylı'nın Sevilla sokaklarında bir müzisyenle karşılaştığı ve ona eşlik ettiği görülüyor. Elindeki not defteriyle ritim tutan Ortaylı'nın neşeli halleri ise izleyenleri gülümsetti.

'KİTAP ÇALIŞMALARINA KISA BİR ARA'

Videoyu, 'Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye, diğer adıyla Sevilla sokaklarında...' başlığıyla paylaşan Ortaylı, en son 22 Şubat'ta 'İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?' adlı kitabını çıkartmıştı.