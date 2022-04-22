Gezi Parkı davasında karar duruşması

Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Irak artık PKK için güvenli değil
Irak artık PKK için güvenli değil
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gezi Parkı davasında karar duruşması

İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı davasında bugün karar çıkması bekleniyor. Savcı mütalaasında, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken; 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis talebinde bulunmuştu. Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı son savunmalarını yapacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 10:05
Yazdır
Gezi Parkı davasında karar duruşması

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada, sanıkların mütalaaya karşı son kez savunma yapmalarının ardından karar çıkması bekleniyor.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI SUNMUŞTU

Duruşma savcısı ara celsede sunduğu mütalaasında, sanıklar Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için TCK'nin 312. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yakalamalı sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlandı. Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatine, firari sanıklar ise dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

Savcılık yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi de 22 Ocak 2021'de Osman Kavalı'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat kararını bozdu. Bunun üzerine 30. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Nisan 2021'deki duruşmada, yakalamalı sanıklar Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyanın da ana davayla birleştirilmesine karar verdi.

Öte yandan, Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava da Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi.

ÇARŞI DAVASI DA BOZULMUŞTU

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa, İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nce "darbeye teşebbüs" ve "izinsiz gösteri" suçlamasından verilen beraat kararı da Yargıtay tarafından bozuldu.

Bozma kararında davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmesine hükmedildi. Birleştirilerek 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın 21 Şubat 2022 tarihli celsesinde ise 35 sanıklı Çarşı davası dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Kız arkadaşıyla tartıştı, hareket halindeki araçtan atladı
Kız arkadaşıyla tartıştı, hareket halindeki araçtan atladı
Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Konya'da eşini otomobilde silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu
Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi: 60 maddelik taslak hazır
Tacizciye atılan ölüm yumruğuna 16 yıl hapis
Tacizciye atılan ölüm yumruğuna 16 yıl hapis
Şanlıurfa'da araç sulama kanalına düştü: 3 ölü 2 kayıp
Şanlıurfa'da araç sulama kanalına düştü: 3 ölü 2 kayıp

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.
Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanı olarak görev yapan davacının, daire başkanlığı görevinden alınarak BİR Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.