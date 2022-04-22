Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek
Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Nisan 2022 10:19
2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu
?2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu ve eklerine aşağıda verilen linklerden ulaşabilirsiniz;
2022 Yılı Yurt Dışında Görevlendirilecek Din Görevlilerini Seçme Sınav Duyurusu
için Tıklayınız.
Ek-1 Kontenjan Tabloları ve Açıklamaları için Tıklayınız.
Ek-2 Genel Amaçlı Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
Ek-3 Müktesebime Uygun Başka Göreve Atanma Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
Ek-4 Diğer Grup Camilere Atanma Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
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