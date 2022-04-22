Kız arkadaşıyla tartıştı, hareket halindeki araçtan atladı
İstanbul'da otoyolda seyrederken kız arkadaşıyla tartışan şahıs, aracından atladı. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 10:39
İstanbul'da TEM Otoyolu'nun İstoç mevkiinde Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki şahıs, iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sonrasında hareket halindeki aracın kapısını açan şahıs, kendisini otoyola attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız