İzmir'de öğrenci servisi tarifelerine yüzde 40 zam yapıldı

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası'nın öğrenci servislerinde yüzde 40 fiyat artışı talep etti. Zam talebi UKOME tarafından onaylandı.

Yeni öğrenci servis tarifnamesine göre en yakın mesafe olan 0-3 km arası aylık 540 TL, yıllık 4 bin 860 TL oldu. En uzak mesafe 0-40 km arası ise aylık bin 370 TL, yıllık 12 bin 330 TL oldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Erdem Mert, yüzde 40'lık artışın dengeyi koruma için olduğunu belirterek, "Araçlarımızın bakım gideri, yedek parçası, lastik gideri istediğimiz yüzde 40 oranından daha fazla artış göstermiştir" dedi.