Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor

Dün en düşük 14,6576 ve en yüksek 14,7694 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,22 üzerinde 14,7065'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,17 artışla 14,7310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 15,9190'dan, sterlin/TL yüzde 0,70 düşüşle 19,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 yükselişle 100,9 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 değer kaybıyla 1,0805'ten alıcı buluyor.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından tahvil piyasalarından çıkışların hızlandığını, dolar talebinin ise arttığını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,97 ile yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor.

Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in temmuz ayına kadar yapacağı üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirten analistler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması nedeniyle oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa ve İngiltere merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.