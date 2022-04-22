Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Başak Cengiz cinayeti: Samuray kılıçlı katilin cezai ehliyeti tam
Başak Cengiz cinayeti: Samuray kılıçlı katilin cezai ehliyeti tam
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Suriyelilere bayram izni yok!
Suriyelilere bayram izni yok!
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Irak artık PKK için güvenli değil
Irak artık PKK için güvenli değil
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Tüketici güveni veri tarihinin en düşüğünde
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
Hakim ve savcılara sosyal medyada 'arkadaşlık' rehberi
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
İlk umrecilerin gideceği tarih belli oldu
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Cezaevi aracına yapılan saldırıyı üstlenen olmadı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Kinder markalı ürünlere toplatma kararı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Bakan Bozdağ: Bursa'daki saldırıda önemli sonuçlara ulaşıldı
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
Rektör, fakülte sekreteri dahil 15 kişinin yerini değiştirdi
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
'Kilis sadece vatandaşlarımız değil Suriyeliler için de fedakarlık yapan ilimiz'
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Uzman ve başöğretmenlik kariyeri için geri sayım başladı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Hazreti Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 11:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hırka-i Şerif'in ziyarete açılışı dolayısıyla Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta duaların edilmesinin ardından protokol üyeleri, Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Uzun bir aradan sonra ziyarete açılan Hırka-i Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hırka-i Şerif'i ziyaret için Van'dan geldiğini söyleyen Kıbrıs gazisi Sabri Bayar, "Geçen hafta geldiğimde kapalıydı, geri gittim. Sonra televizyonda açılacağını duydum, sabah da buraya geldim. Ağladım. İnsan görünce dayanamıyor." dedi.

Bilge Tokgöz ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Özlemiştik zaten. Manevi havasını tattık. Duygulandım. Çok güzeldi. İçerisi çok kalabalık. Herkes özlemiş, hasretle bekliyorlar. Kavuştuk, Allah'a şükür." diye konuştu.

Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu ise saat 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çocuklarını ikna edip ameliyata aldığı hastasını kanserden kurtardı
Çocuklarını ikna edip ameliyata aldığı hastasını kanserden kurtardı
'Çocukların bilim ve teknolojiyle bilinçli biçimde yetişmelerini istiyoruz'
'Çocukların bilim ve teknolojiyle bilinçli biçimde yetişmelerini istiyoruz'
Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı
Çorum'da epilepsi krizi geçiren yolcu, bulunduğu otobüsle hastaneye ulaştırıldı
Kovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor
Kovid-19 salgınında vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

'Vali kim, adam değil, adam olsa buraya gelir' sözleri hakaret sayılır mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Vali kim, Vali adam değil, adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında, Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz' şeklinde ifadeler kullandığı olayda hakaret suçunun oluşmadığına karar vermiştir.
Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Genel liderlik kriterleri puanı düşük gerekçesi ile görevden almaya Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta daire başkanı olarak görev yapan davacının, daire başkanlığı görevinden alınarak BİR Daire Başkanlığı emrine şube müdürü olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 23.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.