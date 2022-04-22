Suriyelilere bayram izni yok!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK

Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu, oy kullanacak?

Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı.

''OY KULLANABİLECEK KİŞİ SAYISI 113 BİN 654''

Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.