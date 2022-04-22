Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçim kararının tedbiren durdurulmasına yapılan itirazı kabul etti.
Kaynak : NTV
Eklenme : 22 Nisan 2022 12:32
Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak...
Galatasaray'da başkanlık seçiminin geleceği belli oldu. Mahkeme, tedbir kararına kulübün yaptığı itirazla ilgili kararı verdi.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmada tedbir kararını kaldırdı. Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak.
Toplantıda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açılan davada 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı almıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız