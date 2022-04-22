Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Olaylar

1- Bir ilçe adliyesinde yazı işleri müdürken ihraç edilen kişi, OHAL Komisyonu kararı sonrasında zabıt katibi olarak atanmıştır.

2- Bir ilçede vergi dairesi müdürü olarak çalışırken ihraç olan kişi, OHAL Komisyonunun göreve iade kararı sonrasında, gelir uzmanı olarak atanmıştır.

3- İdare mahkemesinde yazı işleri müdür olan kişi, OHAL Komisyonunun göreve iade kararı sonrasında, zabıt katibi olarak atanmıştır.

- 7075 sayılı Kanunda yer alan düzenleme

7075 sayılı Kanun'un, "Kararların uygulanması" başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır." düzenlemesi yer almaktaydı. Yukarıdaki 3 uygulamada bu kanun hükmüne dayanılarak yapılmıştır.

Ancak, Anayasa Mahkemesi 24/12/2019 tarih ve E:2018/159; K:2019/93 sayılı kararıyla bu kanun hükmünü iptal etmiştir.

İptal sonrasında 3 kişi de idarelerine başvurmuş ev eski müdür kadrolarına atanmak istenmiştir. Ancak talepleri cevap verilmeksizin zımnen reddedilmiştir. Açılan davalarda ise mahkeme heyetleri işin esasına girmemiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, şu değerlendirmeyle idari işlemlerin iptal edilmesi gerektiğine karar vermiştir:

- Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı sonucunda yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı açıktır. Nitekim davacıların, oluşan bu yeni hukuki duruma göre, haklarında işlem tesis edilmesi için yaptıkları başvurular, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamındadır.

- Bu nedenle, idarelerin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine oluşan yeni hukuki duruma göre, davacıların 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yaptıkları başvuruları, ileriye dönük olarak, ilgili mevzuat, başvurucuların atanma yeterliliğini taşıyıp taşımadığı ve boş kadro durumu yönlerinden değerlendirmesi ve haklarında işlem tesis etmesi gerekirken; işin esası hakkında değerlendirme yapılmaksızın başvuruların zımnen ya da Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği gerekçesiyle reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir

Danıştay'ın 22 Nisan 2022 tarihinde resmi web sitesinden yayımladığı karar için tıklayınız.