Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi.

3 CHARTER SEFERİ DAHA YAPILACAK

Öte yandan, yurt genelinde Göç İdaresi Başkanlığı'nın 2022 yılında düzenlediği charter sayısı 29'a yükseldi. Önümüzdeki üç gün içerisinde Malatya Havalimanı'ndan üç charter seferi daha yapılarak 681 Afganistan uyruklu yabancının daha Türkiye'den çıkışı sağlanacak. Charter seferleri ile 5 bin 897 ve 4 bin 225'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 10 bin 122 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen charter seferleri ile 354 ve 4 bin 119'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 4 bin 473 Pakistan uyruklu kaçak ülkesine döndü.