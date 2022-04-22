Gaziantep'te devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol yapımı sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti
Eklenme : 22 Nisan 2022 14:58
Sulumağara Mahallesi'ndeki boksit maden ocağı yolunun yapımını sağlayan özel şirkette çalışan Mustafa Bozkurt'un (23) kullandığı kepçe, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
İş makinesinin altında kalan Bozkurt, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız