SpaceX, 53 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Starlink internet ağı projesi kapsamında 53 uyduyu daha uzaya yolladı
Eklenme : 22 Nisan 2022 15:08
"Spaceflightinsider.com" adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
Falcon-9 roketi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye indi.
Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk, uyduların fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 53 uydunun tamamının yörüngesine yerleştiğini duyurdu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız