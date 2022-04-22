3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. Son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması planlanırken düzenleme, yıl bitmeden yasalaşacak. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri yükselecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü düzenlemede..
Çalışmalar hızlandı, 10 Mayıs'ta üçüncü toplantı yapılacak.
Hedef düzenlemeyi yıl sonuna kadar Meclis'ten geçirmek.
Ek gösterge artışıyla emekli ikramiyeleri ve maaşlar yükseltecek
Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacak. Ancak diğer unvanların da kapsama dahil edilmesi söz konusu.
Ek gösterge çalışanlardan çok emeklileri etkileyecek. Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı giderilecek. Emekli maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar olacak.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız