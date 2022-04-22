TBMM'de Mersin Büyükşehir Belediyesi gerginliği

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu "TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal "Hatay'ın sorunları", AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey "sanal dünya metaverse" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Son 20 yılda teknolojinin geldiği mesafenin baş döndürücü boyuta evrildiğini söyleyen Canbey, "Dijital dünyanın normal dünya ile iç içe geçtiği, sosyal medya platformlarının hayatın vazgeçilmez birer parçası haline geldiği günümüzde, bu platformların hukuki ve ahlaki açıdan sınır tanımayan yapıları bile tek başına bu alana ne kadar odaklanmamız gerektiğinin ispatı." dedi.

Metaversenin, gerçek dünyayı sanal ortama taşıma vaadiyle bugünlerin en çok konuşulan konularından olduğunu anlatan Canbey, hem altyapı hem de içerik üretimi yaparak bu teknolojinin yalnızca tüketicisi olmamayı, üreticisi de olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan milletvekilleri, TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek duygu ve düşüncelerini aktardı.

- CHP ile MHP arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tartışması

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un, Mersin Büyükşehir Belediyesi için "Mersin bu derece rezil bir belediyeciliği hak etmiyor." dediğini hatırlatarak, sosyal belediyecilikte çığır açan Mersin Büyükşehir Belediyesine yapılan bu ithamı kabul etmediklerini söyledi.

Sataşmadan söz alan Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve vatanına, milletine samimiyetle bağlı olan 3 bin 500 kişinin işten çıkarıldığını, 6 bin 500'e yakın işçinin alındığını belirtti. Kılavuz, "Alınan işçilerin arasında terör örgütü PKK ve YPJ'nin paçavrasını paylaşıp şu an Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların olduğunu üzülerek paylaşmak istiyorum. Mersin'de birçok insanımızın ekmeğine kan doğrayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP zihniyetini kınıyorum." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kılavuz'a tepki göstermesi üzerine CHP ile MHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Gerginliği araya giren diğer milletvekilleri yatıştırdı.

Daha sonra konuşan CHP'li Antmen, "Ayıp ediyorsunuz. Terörle iltisakı varsa bu kişinin belediyede çalışma imkan ve ihtimali yok. Varsa lütfen suç duyurusunda bulunun." dedi.

CHP ile MHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Gerginlik verilen arada da bir süre devam etti.

Kılavuz'un, "PKK'nın paçavrasını paylaşan şahıs şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Mersin Büyükşehir Belediyesinde PKK'lıları, memlekete kurşun sıkanları istihdam ediyorsunuz." demesi üzerine CHP ile MHP milletvekilleri arasında tekrar tartışma yaşandı.