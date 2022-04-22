Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı TG40-BA göreve hazır
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 17:18
Demir sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik."
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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoganın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 22, 2022
Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. pic.twitter.com/6Y041H73Im