Yeni spor yasası teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' açıklaması
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
'Geçim kaygısı duymayacağınız maaşın verilmesi için elimden geleni yapıyorum'
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Toplatma kararı verilen 'Kinder' ürünlerine sıkı denetim
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
Sosyal medya düzenlemesinde 60 maddelik taslak hazır
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
İçişleri duyurdu: İki yeni operasyon daha başlatıldı
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2022' kitabını güncelledi
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
3600 ek göstergede son toplantı tarihi belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Samuray kılıçlı katilin cezası belli oldu
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Erdoğan açıkladı: Harekatta şehit sayısı 3'e çıktı
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Bakan Dönmez: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çarpıtmadır
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Kılıçdaroğlu: Bu bireysel bir hareket, bu bireysel bir direniştir
Suriyelilere bayram izni yok!
Suriyelilere bayram izni yok!
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Emekli bayram ikramiye ödemeleri erkene alındı
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
TOKİ, açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Parmağı kırılan Profesör, ameliyatını kendi yaptı
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
Sebze meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 234 personel almak için ilana çıktı
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
BDDK izin verdi: Türkiye'nin ilk dijital katılım bankası kuruluyor
İkramiye zammı bütçeye takıldı
İkramiye zammı bütçeye takıldı
Irak artık PKK için güvenli değil
Irak artık PKK için güvenli değil
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Bakan Bilgin'den temmuz ayı için umutlandıran açıklama
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
Hızlı şarj istasyonları nerelere kurulacak?
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
İkinci el otomobilde sahte ekspertiz raporu hilesi
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Erdoğan: 3600 meselesini yıl bitmeden neticelendireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 3 bin 354 yeni vaka, 17 vefat
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
7 fakülteden 5'ine kadın dekan atandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Yeni spor yasası teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 18:08
Yazdır
Yeni spor yasası teklifi, TBMM Genel Kurulunda

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Türk futbolunun yabancı cenneti haline dönüşmesinin, Türk futboluna yapılmış ve yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti iktidarlarında nitelikli gençlerin yurt dışına gitmek zorunda bırakıldığını ve hayallerinin çalındığını iddia etti.

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olan gençlerin yurt dışında vasıfsız işlerde çalışmaya razı olduklarını söyleyen Erel, iktidarın, üniversiteleri "işsizliği dört yıl erteleyen kurumlara" dönüştürdüğünü ileri sürdü. Erel, "Bu ülkede gençler kendi mesleklerinde, uzmanlık alanlarında değil, kendisiyle ilgisi olmayan, katma değer üretmeyen motorlu kuryelik, kasiyerlik gibi meslek dallarına yönelmek zorunda kalıyor. Sayenizde dünyada en nitelikli, en eğitimli motorlu kuryeler Türk gençlerinden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

-"Bir işçinin çalışarak patron olması kadar zor"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, teklifin, sporu toplumsal boyutundan soyutladığını ve futbol merkezli bir açılıma sahip olduğunu, özerk yapıları merkezileşmeye yönlendirdiğini savundu.

Futbolda son 20 yılda finansallaşmanın etkisinin görüldüğünü söyleyen Turan, bu finansallaşmayla birlikte UEFA'dan İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'nın aslan payını almaya başladığını ifade etti.

Finansallaşmanın en tepesinde olan bu liglerin, merkez ligleri oluştururken bunların dışında kalan 50 ülkenin liglerinin perifer ligler haline geldiğini belirten Turan, "Çevre liglerden birinin Avrupa'da kupa kazanması, bir işçinin çalışarak patron olması kadar zor bir hale geldi ne yazık ki. Bizim kronik sorunumuz olan borçlanmanın da geri planında bu var. Bizim kulüplerimiz biraz öküze benzemeye çalışan kurbağa gibi, gelişmeye, daha iyi futbolcu almaya, daha iyi altyapıya parayı ancak borçlanarak bulabiliyor. Çünkü bu, yukarıdan aşağı, UEFA'nın bekçiliğini yaptığı bir sömürü sistemi ve bizim gibi ülkelerin takımlarına da borçlanmak dışında başka bir finansal araç kalmış durumda değil." sözlerini sarf etti.

- "Yetkiler federasyonlarımızın bağımsızlığına gölge düşürecektir"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, teklifle Gençlik ve Spor Bakanının federasyonların ana statülerini belirlemeye, federasyon genel sekreteri ile il temsilcilerini atamaya, spor dallarını belirlemeye, federasyon genel kurullarını yenilemeye, yönetimlerini görevden almaya yetkilendirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Sayın Bakan istediği kişiyi seçtirebilmek için federasyonların genel kuruluna delege gönderebiliyor, beğenmezse de genel kurulu yok sayabiliyor. Bu yetkiler tamamen federasyonlarımızın bağımsızlığına gölge düşürecektir. Olumlu olan birçok konunun yanında Sayın Bakana olağanüstü yetkilerin verilmesi, spor kuruluşlarını, özel yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı yani tek adam sistemiyle uyumlu hale getirme projesi gibi görülüyor. Teklif yasalaştığında iyi yetişmiş spor yöneticileri bulmakta kulüpler zorlanacak. Bu yasayla amaç, profesyonel tüm federasyonların özerkliğini, bağımsızlığını ortadan kaldırarak tam bir baskı ve bağımlılık sistemi oluşturmaktadır."

- "Futbol kulüplerinin mali durumu aflarla kurtulacak gibi değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmaz, Türk sporunun son yıllarda önemli merhalelerden geçtiğini, uluslararası arenada sporcuların göğüs kabartacak başarılara imza attığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de futbola karşı ilgi ve destek her geçen gün artarken ve futbol gelirleri yükselirken ülkedeki futbol kulüplerinin borç batağında olmasının yaman bir çelişki olduğuna işaret eden Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün futbol kulüplerinin mali durumu, yapılandırmalarla, aflarla kurtulacak gibi değildir. Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 9 aylık dönemde 1 milyar 121 milyon lira zarar ettiklerini açıklamışlardır. Kulüplerin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna verdiği bilgiye göre bugün Fenerbahçe'nin 6,2 milyar, Beşiktaş'ın 4,8 milyar, Galatasaray'ın 4, Trabzonspor'un ise 2 milyardan fazla borcu bulunuyor. Yüz yılı devirmiş bu camiaların durumları kesinlikle sürdürülebilir değildir. En acısı, kulüplerimizin mevcut yapılarıyla söz konusu bu borçları ödeme kabiliyetleri de mümkün görünmemektedir."

KAPAT [X]

MHP'li Durmaz, çift kontratlar ve kapalı kapılar ardında imzalanan anlaşmaların Türk futbolunun saygınlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, teklifin yasalaşmasıyla Bakanlık yardımlarının kullanım alanlarının denetleneceğini, borç batağındaki kulüplerin mali iyileştirme sağlayana kadar kemer sıkacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin futbolda marka olmak için öncelikle kulüplerin altyapı yatırımlarına önem vermesi ve altyapıdan çıkan gençleri takımlarında daha fazla süre alacakları bir zihniyetin hakim olması gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Türk futbolunun yabancı cenneti haline dönüşmüş olması futbolumuza yapılmış ve yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Bizce gençlerimizin hem kendi takımlarında hem de yurt dışında büyük futbol organizasyonlarında yer almamaları için hiçbir neden yoktur. Kimse bizim çocuklardan daha üstün değildir. Fırsat ve imkan verildiğinde bu toprakların çocuklarının neler yapabildiğine hepimiz şahidiz." diye konuştu.

Genel Kurulda teklifin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yeni spor yasası teklifinin 8 maddesi daha kabul edildi
Yeni spor yasası teklifinin 8 maddesi daha kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulunda
Yeni spor yasası teklifi TBMM Genel Kurulunda
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Bu Habere Tepkiniz

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Kar tatillerinde egzersiz ödenir mi?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili olan günlerde; ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevi ek ders ücretleri ödenmeyecektir.
Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Müdürken ihraç olup dönenleri kapsayan Danıştay kararı yayımlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu müdürken, KHK ile ihraç olan sonrasında OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenlerin eski müdür kadrolarına atanmaları yönündeki taleplerinin, esasa hiç girilmeksizin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet yurt dışına uzun süreli 655 din görevlisi görevlendirecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışına uzun süreli din görevlisi gönderecek .
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Kamudan ayrılan sağlık personeli özelde çalışırsa nasıl emekli olur?

Memurluktan ayrılıp işçi statüsünde çalışmaya başlamanız ve bu çalışmalarınız 3 yıl 6 ay ve daha fazla olması halinde memur statüsünden emekli olamazsınız. Tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olursunuz. İşçi statüsünden emekli olacağınız için de emeklilik aylıklarınız işçi statüsünden hesaplanır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay: Yer değiştirme masrafının iki unsuru ödenebilir

Danıştay 10. Dairesi, nakli çıkan ama evini götürmediği için yer değiştirme masrafı ödenmeyen astsubaya, iki unsura göre ödeme yapılabileceğine karar verdi.
Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay'dan mali hizmet uzman yardımcılarına müjdeli haber

Danıştay 2. Dairesi, mali hizmetler uzmanlığına atanmak için gerekli olan yabancı dil yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iptal etti.
Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının beşincisi başladı

Eğitim-Bir-Sen'in, beşincisini düzenlediği Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması başladı.
Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığında her beş kadrodan birisi boş kaldı

Ticaret Bakanlığının ilana çıktığı 174 kişilik sözleşmeli büro personeli alımında, feragat dilekçesi verdikleri için 34 kadro boş kaldı.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi Sivas'ta sela ve ezan okudu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda, ezan dalında birinci olan Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı selası ve ezan okudu. Kara'yı cami avlusunda karşılayan vatandaşlar, tebrik etti. Daha sonra cuma namazı için sela okuyan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve yaşadığı kente dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 144 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Nisan 2022.
Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı onarıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak onarıldı.