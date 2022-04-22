Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 18:15
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız