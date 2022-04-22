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Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak

Bakan Soylu; 'Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, İnşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde, başkalarına ihtiyaç duymayacağımız, bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak Darphane ile Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı da İnşallah gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da İnşallah renkli resim kullanacağız.'

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Nisan 2022 18:55
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Bakan Soylu duyurdu: Kimliklerde renkli resim kullanılacak

"T.C. Kimlik Kartına e-imza yükleme" lansmanı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı. T.C. Kimlik Kartına nüfusmatikler aracılığıyla e-imzanın yüklenmesini sağlayan uygulamanın tanıtıldığı lansmanda, Maslak'taki bir banka ve Üsküdar'daki bir nüfus müdürlüğüne video görüşme ile bağlanılarak sistem test edildi. Canlı bağlantıların ardından kürsüye çıkan Bakan Süleyman Soylu, sistemin 10 Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlandığını, Türkiye genelindeki 200 noktada kayıtların alındığını söyledi. Soylu, e-imza yükleme sistemi sayesinde, 2021 yılı sonu itibarıyla 6 milyon kişi olan e-imza kullanıcı sayısının, artmasını hedeflediklerini söyledi.

"81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi gerçekleşmektedir"

Elektronik İmza Yükleme Sistemi sayesinde hem zamandan hem de maliyetten ciddi tasarruflar elde edileceğini ifade eden Bakan Soylu, "Bugün yine bir kere daha 'sıfır mola' anlayışından hareketle ürettiğimiz önemli bir hizmeti daha kamuoyu ile paylaşmak üzere huzurlarınızda bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza sistemini yükleme çalışmamızı, Allah'ın izniyle tamamladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı, yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık işleri kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro genel müdürlüklerinden; yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Hali hazırda 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra ziraat bankamız da testlerini yaptı, inşallah pazartesi gününden itibaren Ziraat Bankası şubelerinde de e-imzanın yüklemesine başlanmış olacak. Burada e-imza ile alakalı birkaç önemli hususa da değinmek isterim. Şayet kullanıcılarımız bu yükleme işlemini gerçekleştirmek istiyorsa; kimliklerini yüz yüze tespit etmekle mükelleftir. Böylece başvuru ve teslimat süreçlerini, güvenlikten ödün vermeden daha verimli biçimde işletilmesine imkanımız olacak. Yaptığımız bazı düzenlemelerle de önemli bir tasarruf sağladığımız bir durum da söz konusu. Daha öncesinde e-imza için gerekli olan çip ve USB dongle gibi malzemeler ediliyordu. Ancak bu yeni sistemle, yeni nesil kimlik kartlarının içerisindeki çipi kullanacağımız için, önemli bir maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Yine aynı sebeple kargo ücretinin de önüne geçiyoruz. Şunun altını çizmek isterim; e-imza, esasında ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve yalnızca gerçek kişiler adına oluşturulur, kurum adına e-imza oluşturulamaz. Peki, bunun bize sadece isim değişikliği ya da güvenlik noktasında mı faydası oldu, elbette ki hayır. Elektronik imza sayesinde, öncelikle veri bütünlüğünü sağlayabiliyoruz. Veride sonradan bir değişiklik yapıldığında da yapılan bu değişikleri tespit edebilmemiz artık daha kolay. Aynı şekilde, işlem sahibinin kimliğinin doğrulanmasını da çok daha kolay sağlayabiliyoruz. Buradaki nihai amaçlarımızın da birisi de 'inkar etme' durumunu ortadan kaldırmaktır. Elbette ki bu projeden beklediğimiz bir fayda daha, e-imzanın kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamasıdır" dedi.

"6 milyon e-imza kullanıcısı var, yeni sistemle bu sayının artmasını bekliyoruz"

E-imza yükleme sistemi ile E-imza kullanımının artmasını hedeflediklerini belirten Bakan Soylu, "2021 yılsonu itibarıyla Türkiye'de elektronik imza kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyondur. Bizim bu yeni sistemimizde süreç bu taraftan da başlamıştır. Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin artından, inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılmasını da sağlamayı umuyoruz. Bankacılık ve finans uygulamaları, noter iş ve işlemleri, tapı ve kadastro iş ve işlemleri, doküman yönetim sistemleri, sağlık sektörü uygulamaları, mali düzenlemelere ilişkin uygulamalar, gümrük işlemleri uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, hukuk uygulamaları, sigorta ekspertiz uygulamaları, yabancı işçi çalıştırma izni başvuruları; e-imza kullanım alanlarıdır ve bunlarla alakalı bütün detayları da arkadaşlarımız, sıklıkla kamuoyumuzla paylaşacaktır. Gerek güvenlik gerekse hizmet başlıkları olsun, attığımız bütün adımlar, Türkiye'nin çok daha iyi seviyelere gelmesi içindir. Yükü ve sorumluluğu ağır, bir coğrafyada yaşıyoruz. Güçlü olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz" diye konuştu.

"3.5 milyon kadın KADES'İ indirdi"

"Sıfır Mola" anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Bakan Soylu, KADES projesi ile ilgili de istatistikler paylaştı. Bakan Soylu, "Sürekli, yeni bir çözüm, sürekli yeni bir teknolojik kabiliyet üretiyoruz. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede 'sıfır mola' dedik. Elektronik kelepçe izleme merkezimizi devreye soktuk ve bugüne kadar bin 432 vaka takibi yaptık, halen de 535 vaka aktif olarak elektronik kelepçeyle izliyoruz. Uluslararası ödüllü KADES yazılımımızı ürettik. Tek dokunuşla 5 ila 8 dakika içinde en yakın ekip, tehdit altındaki kadınımızın yanına gidiyor. Yaklaşık 3.5 milyon kadınımız da bu yazılımı indirdi. 198 bin asıllı ihbar aldık, asılsız veya asıllı tüm ihbarlara da gittik. Bütün bunların sonucunda, kadın cinayetlerinde, yılbaşından bugüne kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalış yakaladık. Özellikle 15 Temmuz öncesi FETÖ'nün neredeyse tarumar ettiği bu alandaki kapasiteyi yeniden oluşturduk, geliştirdik ve bugün dünya ölçeğinde iddialı bir konumdayız. Bu misalleri bütün güvenlik başlıklarımız için çoğaltmak, detaylarını vermek mümkün" şeklinde konuştu.

"Kimliklerimizde İnşallah renkli fotoğraflar kullanacağız"

Çalışmalarına devam edilen yeni bir proje hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, İnşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde, başkalarına ihtiyaç duymayacağımız, bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak Darphane ile Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı da İnşallah gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da İnşallah renkli resim kullanacağız. Aynı zamanda 2023 için süresi biten ehliyetler ile ilgili, orada da Darphane ile çok güzel bir çalışma ortaya koyduk, kimlikleri de ehliyetlere yükleyebileceğimiz, içerisinde farklı bilgilerin de olabileceği yeni bir süreci ortaya koyacağız. Biz üç şeyi yapabileceğimizi ve deneyeceğimizi söylemiştik. Birincisi ehliyetlerin kimliklere yüklenmesi, bunu tamamladık. İkinci e-imzanın kimliklere yüklenmesi. Üçüncüsü biraz iddialı bir iş. Kredi kartları üzerinden bir ödeme sistemi kimlik kartlarında geliştirilebilir. Dünyada bunu yapan örnek ülkeler var. Bu konuda ciddi bir alt yapı çalışması yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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